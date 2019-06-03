За границей как дома: velcom | A1 предложил 1 ГБ трафика в роуминге всего за 5,9 рубля

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 объявил о запуске эксклюзивной услуги "Роуминг 1 ГБ (A1)": c 1 июня абонентам компании станет доступен роуминг-пакет объемом 1 ГБ в сетях операторов A1 Telekom Austria Group по фиксированной цене 5,9 рубля.

Специальный роуминговый тариф сопоставим со стоимостью услуги передачи данных в домашней сети. Его запуск стал возможен благодаря изменениям, которые происходят в velcom | A1 в связи с ребрендингом и постепенным переходом к европейскому бренду А1. Предложение доступно в сетях операторов A1 Telekom Austria Group: A1 Austria (Австрия), A1 Bulgaria (Болгария), A1 Croatia (Хорватия), A1 Slovenia (Словения), Vip mobile (Сербия) и one.Vip (Северная Македония).

"Анонсировав процесс ребрендинга, мы также объявили и о новых привлекательных предложениях, которые открывают нашим абонентам широкие возможности в большой семье А1. Одним из таких предложений стала услуга, позволяющая активным путешественникам и бизнесменам пользоваться интернет-трафиком в роуминге в странах, где представлен А1 Telekom Austria Group, по домашней цене, – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту velcom | A1 Ирина Савина. – Интернет за рубежом еще никогда не был столь выгодным. Поэтому мы уверены, что абоненты velcom | A1 по достоинству оценят это и другие предложения, которые компания уже обновила или обновит в ближайшем будущем".

Интернет-пакетом "Роуминг 1 ГБ (A1)" смогут воспользоваться абоненты обновленной линейки тарифных планов для физических лиц "Комфорт" (S, M, L и XL), а также линейки тарифных планов для юридических лиц "Бизнес-план". Срок действия пакета "Роуминг 1 ГБ (A1)" – 30 суток с даты активации, при этом включенный в пакет интернет-трафик может быть израсходован как на привычные для абонента приложения и интернет-сервисы, так и на контент-услуги VOKA (все подписки) и "Звук".

Подключить роуминг-пакет с 1 ГБ интернет-трафика абонент может самостоятельно, отправив USSD-запрос вида *141*3*2*3#. При активации пакета со счета абонента будет списано 5,9 рубля.

Как только трафик, включенный в пакет "Роуминг 1 ГБ (A1)", будет исчерпан, абонент получит SMS-уведомление с предложением подключить новый пакет либо продолжить пользоваться необходимыми услугами сверх пакета, чувствуя себя в сети операторов A1 как дома. На мегабайты, потребляемые в гостевой сети сверх пакета, также установлена специальная цена – всего 1 копейка за 1 МБ с шагом тарификации 1 КБ.

При необходимости пакет "Роуминг 1 ГБ (A1)" может быть подключен одновременно с другими роуминг-пакетами для потребления данных, которые доступны абонентам velcom | A1: услугой "Роуминг 500 МБ" на 7 суток, "Роуминг 1 ГБ" на 7 суток либо аналогичными предложениями для корпоративных клиентов сроком действия на 30 дней. Кроме того, пользователи могут дополнительно подключить один из голосовых пакетов "Роуминг 30 мин.+20 SMS", "Роуминг 60 мин.+30 SMS" или "Роуминг 120 мин.+60 SMS".

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