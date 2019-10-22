Заказать независимую оценку имущества теперь можно на специальном сайте

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Госкомимущества официально запустило сайт-визитку услуг по независимой оценке имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

С помощью данного ресурса можно запросить коммерческое предложение агентства, заказать услуги по независимой оценке всех видов имущества, а также услуги по осуществлению судебно-экспертной деятельности.

"Сделать это теперь проще и быстрее, - отметил в беседе в корреспондентом БЕЛТА заместитель генерального директора НКА Дмитрий Ритвинский. - У нас созданы шаблоны на основе часто задаваемых вопросов (к примеру, сколько будет стоить оценка, как заказать услугу и т.д.), поэтому клиент может получить ответы на них всего в несколько кликов". К тому же, на сайте можно оставить заявку и на консультацию специалиста.

Далее необходимо заполнить заявку, выбрав вид услуги, желаемый срок ее проведения. В форме помимо прочей информации нужно указать инвентарный номер объекта. Таким образом специалист агентства до того, как связаться с вами, уже будет иметь представление, с чем ему предстоит работать.

Как отмечают в агентстве, с учетом сложности объектов оценки в НКА готовы предложить комплексное сопровождение клиентов в процессе работ. Высококвалифицированные юристы разъяснят юридическую природу действий и помогут максимально защитить интересы клиента при проведении оценки.

В настоящее время у НКА имеется 55 аттестатов на виды оценки, которыми обладают оценщики агентства. Это позволяет НКА быть аккредитованной организацией по оценке в крупнейших банках страны. Кроме того, агентство обладает возможностью оперативного получения информации о ситуации на рынке и оценивает имущество на всей территории Республики Беларусь.-0-