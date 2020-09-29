Запуск миссии SpaceX Crew-1 состоится 31 октября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что первый рабочий полет частного космического корабля Crew Dragon состоится 31 октября. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По данным NASA, астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер из NASA, а также Соити Ногути из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) стартуют к МКС из Стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Запуск миссии Crew-1 назначен на 02.40 по местному времени 31 октября. Астронавтам предстоит провести на борту МКС с научной миссией шесть месяцев.

Ранее в американском космическом ведомстве сообщали, что запуск Crew Dragon состоится не раньше 23 октября. При этом отмечалось, что это будет первая регулярная экспедиция на космическую станцию, осуществляемая по ротационному принципу. Согласно заявлению NASA, к 31 октября специалисты проведут дополнительные проверки готовности оборудования к запуску как на пусковом комплексе, так и на борту МКС.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Как ожидается, NASA будет использовать Crew Dragon для регулярной доставки астронавтов на МКС и обратно.-0-