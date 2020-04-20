Жители Минской области могут рассказать истории ветеранов на специальном сайте

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский облисполком запустил проект "Минщина гордится", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На созданном интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый желающий может рассказать о своих близких, уроженцах центрального региона, приближавших День Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В специальном разделе "Добавить участника" любой человек может добавить имеющуюся у него информацию о ветеране в базу данных, заполнив предложенные графы: ФИО, звание или должность, фото, история ветерана. После модерации информация появится на сайте. Создатели портала хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. Истории об этих людях станут достоянием будущих поколений.

На сайте также работает раздел "Свидетели Победы". В нем можно ознакомиться с биографиями ветеранов, живущих сейчас в Минской области. Доступен просмотр данных по районам и поиск ветеранов по фамилии.

В рубрике "Видео" собраны тематические фильмы. База будет пополняться новыми видеороликами.

Сегодня в Минской области проживает более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 400 - непосредственные участники боевых действий. Ветераны бережно хранят воспоминания прошлого, честную историю событий прошедшей войны.-0-