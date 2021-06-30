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Технологии
30 июня 2021, 19:21

Zoom купила стартап, который поможет переводить речь в реальном времени

Фото Itc
Фото Itc

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сервис для видеозвонков приобрел немецкую компанию Kites, которая поможет Zoom переводить речь людей практически мгновенно.

Сумма сделки между Zoom и немецким стартапом не называется, однако у компании большие планы. В частности, сервис видеозвонков намерен интегрировать переводчик в свое приложение.

Эта технологии основана на искусственном интеллекте, который способен отображать внизу экрана переведенный текст еще до того, как собеседник закончит предложение. Таким образом перевод автоматически корректируется, в зависимости от контекста, и отображается для собеседника.

Теперь Zoom намерена создать в Германии исследовательский центр, а также нанять 12 ученых, которые будут совершенствовать технологию. -0-

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