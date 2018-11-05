11 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в США

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек, в том числе девять школьников, пострадали в результате столкновения школьного автобуса с мусоровозом в округе Монтгомери в американском штате Мэриленд. Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция штата. Также пострадали водители обоих транспортных средств.

В автобусе в момент аварии ехали 39 школьников. Состояние здоровья пострадавших стабильное. Информация о причинах происшествия уточняется.-0-