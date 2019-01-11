167 пассажиров заразились опасной инфекцией на круизном лайнере

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лайнер Oasis of the Seas, считающийся одним из самых габаритных в мире, был заражен вирусом Норуолк, и в результате этого у 167 пассажиров диагностировали симптомы опасной инфекции. Об этом пишет издание Daily Express.
Судно перевозило более 9 тыс. туристов на Карибские острова. Семидневный круиз стал настоящим испытанием для тех людей на борту, у которых появились диарея и тошнота. Медицинский персонал запретил им сходить с корабля до тех пор, пока они не получат медпомощь.
"Наши врачи делают все возможное для того, чтобы нормализовать ситуацию. В частности, пострадавшим выдаются медикаменты без рецепта. Мы стараемся задействовать как можно больше специалистов и держать ситуацию под контролем. Нельзя допустить осложнений", – прокомментировал сотрудник компании.-0-
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