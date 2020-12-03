2020 год может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2020 год может стать одним из самых жарких лет в истории метеонаблюдений, а период с 2011 по 2020 год - самым теплым десятилетием. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), соавторами которого стали десятки экспертов и организаций, сообщает Центр новостей ООН.

"Средняя глобальная температура в 2020 году на 1,2 градуса Цельсия превысит доиндустриальный показатель (1850-1900 годы). Существует 20% вероятности того, что к 2024 году она может временно превысить доиндустриальную отметку на 1,5 градуса", - заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Согласно Парижскому соглашению по климату, отметка в 1,5 градуса является критичной. Если увеличение средней глобальной температуры на 1,5 градуса и выше станет необратимым, это приведет к катастрофическим последствиям для планеты и ее обитателей.

"Рекордно теплые годы обычно совпадали с природным феноменом Эль-Ниньо, как это было в 2016 году. Но сейчас мы переживаем феномен Ла-Нинья, который обычно ведет к снижению глобальной температуры. Однако в этом году его было недостаточно для того, чтобы остановить жару. Несмотря на Ла-Нинью, в этом году уже наблюдается почти рекордная жара, сравнимая с предыдущим рекордом 2016 года", - добавил Петтери Таалас.

В докладе, в частности, подчеркивается, что последствия изменения климата, в том числе экстремальная жара, масштабные лесные пожары, наводнения, ураганы, лишь усугубляют тяжелую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и увеличивают нагрузку на систему общественного здравоохранения.

"Мы наблюдали экстремальную температуру на суше, на море, особенно в Арктике. Лесные пожары охватили обширные территории в Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке, а клубы дыма заволокли всю планету. Мы стали свидетелями рекордного числа ураганов в Атлантике, включая беспрецедентные ураганы 4-й категории в Центральной Америке, которые один за другим происходили в ноябре этого года", - напомнил Петтери Таалас.

В докладе ВМО сообщается, что температура воды в Мировом океане выросла до рекордного уровня. "Волны жары" наблюдались в этом году на 80% его территории. Глобальное потепление ведет не только к увеличению температуры, но и к повышению кислотности воды, поскольку океан поглощает значительную долю выбросов углекислого газа. А это наносит серьезный ущерб морским экосистемам.

Эксперты также напоминают, что, несмотря на замедление индустриального производства, связанное с пандемией COVID-19 и карантином, и сокращение выбросов парниковых газов, концентрация углекислого газа в атмосфере по-прежнему очень высокая. Тем не менее, считают в ВМО, пандемия и произошедшие в ее рамках изменения могут стать отправной точкой для более решительных мер по сокращению вредных выбросов и борьбе с глобальным потеплением.-0-