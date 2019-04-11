320 тыс. человек страдают от нехватки воды в Шри-Ланке

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 320 тыс. жителей Шри-Ланки столкнулись с острой нехваткой воды из-за засухи, передает телеканал
Аномальная жара не спадает в островном государстве в течение недели. Тяжелее всего ситуация в северных и северо-западных районах, на юго-западе страны.
Среднесуточная температура в Шри-Ланке в настоящее время - 31 градус, однако метеорологи предупреждают, что в ближайшее время этот показатель вырастет до 40 градусов.
Власти организовали доставку питьевой воды жителям наиболее пострадавших районов. Граждан призывают по возможности не покидать свои дома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN