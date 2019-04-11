320 тыс. человек страдают от нехватки воды в Шри-Ланке

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 320 тыс. жителей Шри-Ланки столкнулись с острой нехваткой воды из-за засухи, передает телеканал "МИР 24" .

Аномальная жара не спадает в островном государстве в течение недели. Тяжелее всего ситуация в северных и северо-западных районах, на юго-западе страны.

Среднесуточная температура в Шри-Ланке в настоящее время - 31 градус, однако метеорологи предупреждают, что в ближайшее время этот показатель вырастет до 40 градусов.

Власти организовали доставку питьевой воды жителям наиболее пострадавших районов. Граждан призывают по возможности не покидать свои дома.-0-