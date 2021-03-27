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27 марта 2021, 00:39

99% переболевших COVID-19 имеют неврологические последствия

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26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 99% переболевших COVID-19, столкнулись с неврологическими последствиями: начиная от головной боли и заканчивая депрессией. Сообщает МИР 24.

Такие последствия перенесенного COVID-19 с течением времени становятся все более ярко выраженными и острыми. Называются такие симптомы, как нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия.

На сегодняшний день все последствия коронавируса можно поделить на четыре большие группы. В первую группу входят кардиореспираторные нарушения: гипоксия, боли в грудной клетке и сердце, развитие миокардитов. Еще одна группа, помимо неврологических отклонений, – мышечно-скелетные нарушения: боль в суставах, их воспаление, боль в мышцах. И последняя группа – метаболические нарушения: диарея, тошнота, повышение уровня сахара в крови.-0-

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