99% переболевших COVID-19 имеют неврологические последствия

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 99% переболевших COVID-19, столкнулись с неврологическими последствиями: начиная от головной боли и заканчивая депрессией. Сообщает МИР 24.

Такие последствия перенесенного COVID-19 с течением времени становятся все более ярко выраженными и острыми. Называются такие симптомы, как нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия.

На сегодняшний день все последствия коронавируса можно поделить на четыре большие группы. В первую группу входят кардиореспираторные нарушения: гипоксия, боли в грудной клетке и сердце, развитие миокардитов. Еще одна группа, помимо неврологических отклонений, – мышечно-скелетные нарушения: боль в суставах, их воспаление, боль в мышцах. И последняя группа – метаболические нарушения: диарея, тошнота, повышение уровня сахара в крови.-0-