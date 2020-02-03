Аэропорт Мадрида возобновил работу после проверки на присутствие дронов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Мадрид - Барахас им.Адольфо Суареса постепенно возобновляет работу, которая была прервана более чем на час. Об этом сообщает Reuters.

Воздушная гавань приостанавливала работу из-за сведений о возможном присутствии беспилотников в зоне взлета рядом с аэропортом. За это время 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Для расследования инцидента создан специальный комитет по безопасности.

Международный аэропорт Мадрид - Барахас им.Адольфо Суареса, расположенный на северо-востоке испанской столицы, является одним из самых загруженных в Европе. По данным оператора испанских аэропортов AENA, в прошлом году воздушная гавань обслужила около 62 млн пассажиров.-0-