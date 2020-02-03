Мадридский аэропорт приостановил работу из-за дронов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Мадрид - Барахас им.Адольфо Суареса закрыл свое воздушное пространство после того, как пилоты заметили дроны в зоне взлета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Испании.

Аэропорт Мадрида возобновил работу после проверки на присутствие дронов Воздушная гавань приостанавливала работу из-за сведений о возможном присутствии беспилотников в зоне взлета рядом с аэропортом. За это время 26 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Воздушное пространство будет закрыто по крайней мере в течение двух часов. Испанский оператор аэропорта AENA заявил, что за это время из Барахаса будут перенаправлены 22 рейса.

Полиция ведет расследование. Испанское государственное агентство воздушной безопасности Испании (AESA) напоминает, что штраф за использование беспилотников вблизи аэропорта может достигать 90 тыс. евро.-0-