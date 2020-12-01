Акция протеста предпринимателей началась у Верховной рады в Киеве

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве под стенами Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей. Полиция перешла на усиленный режим работы, сообщает РБК-Украина.

Акция протеста организована Союзом защиты предпринимателей. Основные требования - принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введения фискальных кассовых аппаратов.

В полиции Киева сообщили, что на усиленный режим службы переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

"Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сообщили в полиции, а также отметили, что в связи с протестом возможно ограничение дорожного движения на центральных улицах Киева.

Отмечается, что во время прошлой акции протеста предпринимателей 17 ноября под Радой произошли столкновения с полицией.-0-