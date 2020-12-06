Акция протеста против коронавирусных ограничений прошла в Праге

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против действующих в стране коронавирусных ограничений, прошла в Праге. В ней, по сообщению ТАСС, участвовали около 1 тыс. участников. На Вацлавской площади и площади Палацкого прошли митинги, на них критиковались действия властей во время пандемии. Затем демонстранты прошли маршем по центральным улицам города до дворца правительства, где демонстрация завершилась.

На митингах выступили гражданские активисты, которые обвинили власти в возврате к тоталитарным практикам.

В ходе митингов и демонстрации участники скандировали лозунги с требованием немедленно отменить все действующие в стране социальные ограничения. Большинство участников акции были без медицинских масок.

В Чехии разрешены собрания под открытом небом до 100 граждан в группах по 20 человек, между которыми должна сохраняться социальная дистанция в два метра. Организаторы митингов и демонстрации не обеспечили выполнение этих требований. Полиция посчитала возможным не вмешиваться. Был задержан лишь один из агрессивно настроенных участников протестов, у которого были найдены наркотики.-0-