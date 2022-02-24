Алиев: новые санкции в отношении РФ нанесут ущерб и самим странам Запада

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые санкции в отношении России, введенные странами Запада после принятого Москвой решения о признании Донецкой и Луганской народных республик, нанесут ущерб и самим объявляющим их странам. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Я убежден, что санкционный путь - это контрпродуктивно. Конечно, он нанесет ущерб российской экономике и, когда президент РФ принимал это решение, наверняка он все это просчитывал. Но это нанесет ущерб тем, кто эти санкции будет накладывать, потому что второго такого перспективного рынка для экспорта и тем более высокотехнологичной продукции трудно найти", - отметил он.

Алиев обратил внимание, что так или иначе современная "Россия с ее потенциалом, географией и возможностями устойчива ко всякого рода санкциям". "Это мое личное мнение, и это подтверждено теми санкциями, которые были наложены на Россию. По существу, они, может быть, в какой-то степени помогли российским производителям снизить зависимость от импорта", - добавил он.

Ильхам Алиев также заявил, что Россия и Азербайджан могут активно сотрудничать для координации поставок газа в Европу. "Сейчас в Европе идет работа по созданию интерконнектора между разными странами, ориентированного на газ через Турцию, будь то российский газ, азербайджанский газ или какой-либо другой. Так что на этом направлении, думаю, возможно также и активное сотрудничество между Россией и Азербайджаном в плане координации наших усилий", - сказал он.

По его словам, Москва и Баку четко понимают, какой объем газа могут реализовывать на европейском рынке, чтобы не создавать друг другу проблем. Алиев указал, что высокие цены на топливо не в интересах обеих стран. "Поэтому думаю, что здесь речи о конкуренции не идет, объем несопоставимый, но понятно, что на газовом рынке даже небольшие объемы могут сделать погоду. Чтобы этого избежать, мы готовы работать с российской стороной в этом направлении", - подчеркнул он.-0-