Алтай примет чемпионат мира по рафтингу в 2024 году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по рафтингу пройдет в 2024 году в Республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на главу правительства региона Олега Хорохордина.

На заседании экспертно-консультативного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту Олег Хорохордин отметил, что Алтай знаменит своими горными реками, благодаря чему в республике очень развит рафтинг. "По согласованию с Минспорта России в 2024 году у нас пройдет чемпионат мира по рафтингу", - сказал он.

Рафтинг на Алтае - один из наиболее распространенных видов спорта. Его развитию способствует большое количество горных рек. Ранее власти региона инициировали создание в регионе базового центра Сибири по развитию видов спорта на бурной воде. Это позволит готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов.-0-