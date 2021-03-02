Американская школа в Бухаресте эвакуирована из-за угрозы взрыва

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Элитная американская школа в Бухаресте эвакуирована во вторник из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

Учащиеся и персонал эвакуированы из здания, находящегося на северной окраине Бухареста, движение транспорта в районе ограничено. На место происшествия прибыли полицейские и саперы Румынской службы информации (госбезопасность), которые начали в здании проверку.

Прокуратура начала также расследование по подозрению в шантаже, так как автор письма, согласно информации Радио Румынии, потребовал сумму денег, "чтобы не взрывать школу".-0-