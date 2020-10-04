Американские ученые обнаружили новое осложнение коронавируса

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые выявили у взрослых острый воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса. Об этом сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее этот синдром выявляли только у детей и подростков, переболевших COVID-19. Он проявляется проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности, аритмией и болями в животе. При этом у заболевших не наблюдалось симптомов острого респираторного заболевания.

Специалисты подробно описали 16 случаев в США и Великобритании у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. У всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышена температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. Десять пациентов из 16 попали в реанимацию, два пациента умерли.

Точное время между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A пока не установлено. Известно только, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через 2–5 недель.-0-

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