Американские врачи впервые в мире пересадили человеку две почки свиньи

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американским медикам успешно удалось пересадить человеку две свиные почки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на American Journal of Transplantation.

Ученые прошлой осенью впервые пересадили человеку свиную почку. Спустя пару месяцев удалось провести успешную операцию по трансплантации сразу двух почек, которые были выращены в организме свиней. Для проведения такого эксперимента медики получили разрешение родственников 57-летнего мужчины, который впал в кому и пожертвовал свои органы на благо науки.

Оба органа прижились. Вскоре после пересадки почки стали очищать кровь от токсинов. В последующие три дня наблюдений не было зафиксировано каких-то нарушений в работе внутренних органов.

Специалисты считают, что успех этой операции открывает дорогу для проведения похожих экспериментов с участием добровольцев с неизлечимыми заболеваниями почек. Благодаря такой трансплантации медики надеются спасать жизни многих людей, которые могут погибнуть без подходящих донорских органов.-0-