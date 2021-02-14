Ампулу вакцины от коронавируса BioNTech выставят в Музее истории ФРГ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ампула вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer пополнит коллекцию Музея истории ФРГ в Бонне. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Rheinische Post.

Эту информацию изданию рассказал президент фонда Haus der Geschichte Ганс Вальтер Гюттер.

Пандемия, по словам Гюттера, является "эпохальным событием в новейшей истории", которое можно сравнить только с окончанием Второй мировой войны. Ампула вакцины символизирует "свет в конце тоннеля".

"Мы уже собрали свыше 400 объектов, связанных с пандемией. И у нас есть ампула из первой партии вакцины BioNTech", - заявил президент фонда.

Фонд Haus der Geschichte объединяет 4 музея в трех городах - Бонне, Лейпциге и Берлине.

Как сообщалось, вакцина, разработанная немецкой фармакологической компанией-стартапом BioNTech в сотрудничестве с американским концерном Pfizer, была первой, которую одобрило европейское агентство ЕМА в декабре 2020 года и которая стала использоваться в ЕС.

По данным Worldometer, в мире выявлено 109 225 025 случаев COVID-19, в частности 2 407 728 летальных, выздоровели 81 242 269 человек.-0-