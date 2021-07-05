Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связанные с пандемией коронавируса ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля. Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

"Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", - сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. "Мы усилим нашу вакцинационную кампанию и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до 8 недель, чтобы все, кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября", - заявил глава британского правительства.

Полное снятие ограничений означает, что правительство перестанет требовать от жителей Англии носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Англичане смогут собираться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Также будут пересмотрены правила проведения массовых мероприятий и рекомендации по работе из дома.

Кроме того, Борис Джонсон отметил, что жители Великобритании в скором времени не должны будут соблюдать действующие сейчас правила социального дистанцирования и смогут самостоятельно решать, стоит ли им носить маски. "Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски, хотя в правительственных рекомендациях будут оговариваться случаи, когда это все равно желательно делать", - сказал он.-0-