Английский военнослужащий погиб в Малави в результате нападения слона

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский военнослужащий Мэттью Тэлбот погиб при нападении слона в парке дикой природы в Малави. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

По данным газеты, слон растоптал 23-летнего военнослужащего, участвовавшего в операции по борьбе с браконьерством. Тэлбот был вооружен и был не один - с ним были сослуживцы и местные жители.

В Малави британские военнослужащие несколько лет обучают местных жителей защищать природу от браконьеров. Они передают информацию и навыки по выслеживанию браконьеров и выживанию в дикой природе, которые они приобрели во время службы в Афганистане.-0-