Английский военнослужащий погиб в Малави в результате нападения слона

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский военнослужащий Мэттью Тэлбот погиб при нападении слона в парке дикой природы в Малави. Об этом сообщила газета
По данным газеты, слон растоптал 23-летнего военнослужащего, участвовавшего в операции по борьбе с браконьерством. Тэлбот был вооружен и был не один - с ним были сослуживцы и местные жители.
В Малави британские военнослужащие несколько лет обучают местных жителей защищать природу от браконьеров. Они передают информацию и навыки по выслеживанию браконьеров и выживанию в дикой природе, которые они приобрели во время службы в Афганистане.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN