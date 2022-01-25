Аномальные морозы пришли на Балканы, в Черногории побит температурный рекорд 1985 года

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномально низкие температуры охватили Балканский регион, в Черногории побит рекорд низкой температуры, установленный в 1985 году, сообщает ТАСС.

Как сообщил Гидрометцентр Сербии, красный, наивысший, уровень опасности объявлен в четырех регионах страны - Банат, Юго-Восочная Сербия, Юго-Западная Сербия, в автономном крае Косово и Метохия. В остальных регионах страны действует оранжевый уровень погодной опасности. В горах ожидается мороз до минус 20 градусов Цельсия, на равнине - от минус 6 до минус 17 градусов Цельсия.

В соседней Черногории побит температурный рекорд, установленный в 1985 году. В населенном пункте Косаница зафиксирована температура в минус 33,2 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году в городе Рожае, тогда температура составила минус 32 градуса Цельсия.

Для региона низкие температуры являются аномальными, поскольку в Сербии средняя температура января составляет минус 1 - минус 2 градуса Цельсия, а для Черногории средняя зимняя температура составляет плюс 3 - плюс 7 градуса Цельсия на побережье, а в горах - от плюс 5 до минус 10 градусов Цельсия.

Сильное похолодание также ожидается в Боснии и Герцеговине. Ранее ТЭС столицы Боснии и Герцеговины города Сараево заявили об отключениях отопления в связи с нехваткой газа.-0-