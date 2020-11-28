Акции протеста проходят в Польше

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции, организованные движением "Женская забастовка", 28 ноября проходят в Польше, сообщает ТАСС.

В Варшаве демонстрация началась в центре города, потом демонстранты пошли по Маршалковской улице, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, в акции участвуют несколько тысяч человек.

Протесты, начавшиеся в Польше против запрета абортов из-за патологии плода, переросли в акции против политики властей. Они проходят регулярно в разных городах страны. Сегодня демонстрации более чем в 40 городах Польши посвящены 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав.

В Варшаве усилены патрули полиции. Полицейские призывают людей разойтись – по причине пандемии массовые собрания запрещены. Полицейские пытаются формировать кордоны, преграждая путь колонне протестующих. Однако им это не всегда удается. Толпа меняет маршрут или просто обходит полицейских.

В ответ на призывы полиции разойтись толпа кричит: "Мы имеем право протестовать", "Мы защищаем права женщин", "Полицейские, будьте с нами".

Протесты начались в Польше месяц назад в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило отложить публикацию.

После решения суда протесты сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в более чем 400 городах Польши, сейчас люди выходят на улицы раз в неделю. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода от власти правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. В ближайшее время активисты протестного движения планируют организовать в стране массовую забастовку. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.-0-