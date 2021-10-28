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28 октября 2021, 13:54

Антонио Фаллико: введение санкций основывается на матрице лжи

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Введение санкций западными странами против других государств основывается на матрице лжи. Об этом заявил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров итальянского банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико на XIV Евразийском экономическом форуме, который открылся сегодня в Вероне, передает корреспондент БЕЛТА.

Антонио Фаллико констатировал: в мировой политике преобладает смешение реальности и вымысла, правды и лжи. "Сегодня средства массовой информации и цифровые платформы засыпают нас так называемой постправдой - информацией, характеризующейся эмоциональностью и основанной на непроверенных фактах, которые претендуют на правдивость и влияют на общественное мнение, - указал он. - Истину насилуют идеологическим и геополитическим превосходством. Сеть передает неконтролируемый поток информации, фальшивых новостей".

В качестве примера Антонио Фаллико привел историю, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл с трибуны ООН обвинил Ирак в обладании бактериологическим оружием. "И в качестве демонстрации театральным жестом он показал пузырек с белым порошком, впечатлив присутствующих, - напомнил итальянский профессор. - Позже мы узнали от самого скончавшегося недавно Колина Пауэлла, что все это было ложью. Но в результате этой войны погибли более 200 тыс. мирных жителей Ирака".

"Различные предлоги для введения санкций против России возникли на той же самой матрице лжи, как например в случае с Boeing-777 Малазийских авиалиний, трагическое уничтожение которого без всяких обоснований приписывается России", - подчеркнул Антонио Фаллико.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Форум открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии о последствиях пандемии для банков и финансового сектора, технологических инновациях и цифровом переходе, роли фармацевтической промышленности в современной экономике. Речь пойдет и о дебатах о преодолении неолиберальной модели.

Организуют мероприятие некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-

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