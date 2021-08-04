Археологи нашли 2400-летние фрукты в египетском затопленном городе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили плетеные корзины, наполненные фруктами, возрастом 2,4 тыс. лет на месте древнего затонувшего города Тонис-Гераклион у побережья Египта, сообщает CNN.

В затопленном городе археологи нашли остатки греческого кургана, который имеет длину около 60 м и ширину 8 м и выглядит как своего рода остров, окруженный каналами. Это открытие подтверждает присутствие греческих торговцев и наемников в Тонис-Гераклионе, где они построили свои собственные святилища рядом с массивным храмом Амона.

В обнаруженных плетеных корзинах находились виноградные косточки и плоды африканской пальмы, которые часто встречаются в гробницах. Также во время экспедиции в другом районе города археологи нашли затопленную древнюю галеру, которая была пришвартована недалеко от храма и затонула во время его разрушения.

"Находки галер этого периода остаются крайне редкими. Единственным другим примером на сегодняшний день является корабль "Марсала" (235 г. до н.э.). До этого открытия эллинистические корабли этого типа были полностью неизвестны археологам", - подчеркнул морской археолог Франко Годдио.

В древности Тонис-Гераклион был крупнейшим средиземноморским портом. В результате нескольких землетрясений и цунами он вместе с городом Канопусом оказался полностью затопленным. Команда Европейского института подводной археологии во главе с французским морским археологом Франком Годдио в течение многих лет изучает этот район.-0-