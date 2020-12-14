Армения с 19 декабря объявит трехдневный траур по погибшим в Карабахе

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14 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации. "19 декабря исполняется 40-й день с момента окончания боевых действий. В связи с этим с 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, также пройдет памятный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур", - сказал премьер-министр Армении. По словам Никола Пашиняна, в стране пройдут и другие памятные мероприятия. Как сообщалось, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!