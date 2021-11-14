Армия Латвии начала ранее не объявленные учения на границе с Беларусью

Фото Getty Images

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Латгале начались ранее не объявленные военные учения с участием четырех бригад Земессардзе, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA и представителя Национальных вооруженных сил (НВС) Сандру Брале. Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений. Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе Россия и Беларусь, осведомлены о проходящих учениях. Брале не уточнила точное количество участвующих в учениях солдат и земессаргов. Тем временем министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в учениях участвуют примерно 3000 представителей НВС. Пабрикс косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью. 14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью. Он заявил, что Польша вместе с Литвой и Латвией могла бы запросить консультации в соответствии с четвертой статье соглашения об альянсе. Пабрикс отметил, что если будет спрос на такие консультации, Латвия его поддержит. По мнению политика, хотя ситуация еще не достигла критического уровня, в то же время нет признаков того, что она могла бы улучшиться. Также растут возможности того, что группы мигрантов могут быть направлены к латвийской границе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!