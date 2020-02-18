Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Афганистана Ашраф Гани официально объявлен победителем президентских выборов, которые состоялись в стране в конце сентября 2019 года, сообщает афганский телеканал TOLO News.

Согласно окончательным подсчетам, Ашраф Гани набрал наибольшее количество голосов - 50,6%. На втором месте оказался премьер-министр страны Абдулла Абдулла с 39,52% голосов.

Как сообщает ТАСС, при подсчете голосов впервые были применены биометрические технологии, поэтому подведение итогов выборов затянулось на несколько месяцев.-0-