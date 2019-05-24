Ассанжу предъявлены новые обвинения в США

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против Джулиана Ассанжа, теперь уже по 17 пунктам, сообщает BBC .

Основателя Wikileaks обвиняют, в частности, в публикации секретных документов, незаконном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны. К такой информации, например, относятся имена агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии, которые могли быть опубликованы Wikileaks.

Ранее Ассанжу было предъявлено лишь одно обвинение - в сговоре с бывшим аналитиком разведки Брэдли Мэннингом (теперь Челси Мэннинг), с целью взлома компьютерной сети Пентагона и получения доступа к секретной информации.

Новые обвинения существенно меняют ситуацию вокруг дела Ассанжа, так как они предусматривают намного более серьезные последствия для обвиняемого, если будут доказаны. По словам официальных представителей министерства юстиции, максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения составляет 10 лет заключения.-0-