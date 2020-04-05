Атомная электростанция "Фессенхайм" во Франции приостановила работу из-за неисправности реактора

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй реактор атомной электростанции "Фессенхайм" во Франции был временно остановлен в воскресенье, 5 апреля, из-за неисправности. Об этом сообщил французский телеканал France 3 со ссылкой на компанию-оператора электростанции EDF.

Неисправность была обнаружена в 10:32 утра, из-за чего энергоблок № 2 был временно отключен от национальной энергосистемы в целях проведения кратковременных работ.

"Данная операция не оказывает влияния на безопасность объекта и окружающую среду", - заявили в EDF. В компании также добавили, что производственная установка будет снова подключена к электросети после устранения неисправности. Планируется, что это произойдет во вторник.

АЭС "Фессенхайм" была введена в эксплуатацию в 1977 году и нередко становилась объектом критики со стороны экологов. Поэтому правительство Франции приняло решение об остановке двух ее реакторов. Первый из них уже был отключен 22 февраля 2020 года, второй – вышедший из строя – будет окончательно отключен 30 июня 2020 года.-0-