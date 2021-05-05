Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой за картину Бэнкси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа британского художника Бэнкси "Любовь витает в воздухе" будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт аукционного дома.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от $3 млн до $5 млн. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки однако по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

"Являясь одним из наиболее известных и провокационных художников XXI века, чьи уличные и студийные работы неизменно расширяют границы и вызывают споры по всему миру из-за уникального взгляда на политические и социальные проблемы, Бэнкси подрывает устои мира искусства", - отмечают организаторы. По их словам, предлагая коллекционерам возможность купить работу за криптовалюту, Sotheby's отдает должное наследию художника.

"Это характерное нововведение, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby's, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий", - указывается в пресс-релизе. По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалютой "позволяет переосмыслить и расширить" возможности аукционного дома.

Сама картина представляет собой холст размером 90 на 90 см, подписанный автором. Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.-0-