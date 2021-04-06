Aвария на иранском судне в Красном море произошла из-за взрывного устройства

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на иранском судне Saviz в Красном море стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что речь идет о судне поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда в Красном море. По информации агентства, взрывным устройством могла быть мина, прикрепленная к корпусу судна.

Инцидент произошел у берегов Эритреи, причем судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции. Нападению подверглось судно, занимающееся разведкой. Иранские власти пока не делали официальных заявлений на этот счет.-0-