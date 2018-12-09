Авария на круизном судне у берегов Сардинии вызвала панику у пассажиров

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на итальянском круизном судне Cruise Roma напугала 390 пассажиров на борту, когда корабль вдруг остановился в открытом море, и команда заявила о незначительной поломке. Об этом сообщает издание SardiniaPost.

Причиной остановки в открытом море стала неисправность вала левого гребного винта. Портовые власти и службы береговой охраны о поломке были уведомлены, ликвидировать ее команда решила собственными силами.

Через несколько часов неисправность была устранена, и круизное судно направилось в ближайший порт Чивитавеккья вместо Барселоны. Предположительно пассажиров должны пересадить на другой корабль.-0-