Авария на круизном судне у берегов Сардинии вызвала панику у пассажиров

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на итальянском круизном судне Cruise Roma напугала 390 пассажиров на борту, когда корабль вдруг остановился в открытом море, и команда заявила о незначительной поломке. Об этом сообщает издание SardiniaPost.
Причиной остановки в открытом море стала неисправность вала левого гребного винта. Портовые власти и службы береговой охраны о поломке были уведомлены, ликвидировать ее команда решила собственными силами.
Через несколько часов неисправность была устранена, и круизное судно направилось в ближайший порт Чивитавеккья вместо Барселоны. Предположительно пассажиров должны пересадить на другой корабль.-0-
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