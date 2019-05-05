Аварийно севший в Шереметьево самолет мог загореться из-за попадания молнии

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийно севший в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 мог загореться из-за попадания в него молнии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее МЧС Москвы и Подмосковья распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре.
По сообщению
Следователи СК выехали на место происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-
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