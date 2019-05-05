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Аварийно севший в Шереметьево самолет мог загореться из-за попадания молнии

В мире 05.05.2019 | 19:59
Фото ТАСС
Фото ТАСС

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийно севший в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 мог загореться из-за попадания в него молнии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МЧС Москвы и Подмосковья распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре.

По сообщению "МИР 24" эвакуировали экипаж и 73 пассажира по надувным трапам с аварийного самолета. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Следователи СК выехали на место происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-

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Теги
происшествия, Россия, самолет
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