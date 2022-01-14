Авиапассажирам из 150 стран временно запретят транзит через Гонконг

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиапассажиры из стран категории высокого риска распространения ковида в течение месяца не смогут путешествовать транзитом через международный аэропорт Гонконга. Эту информацию в пятницу корреспонденту ТАСС официально подтвердили в администрации воздушной гавани.

"Для контроля за распространением высококонтагиозного омикрон-штамма COVID-19 и дальнейшего усиления защиты персонала аэропорта и других клиентов с 16 января по 15 февраля будет введен запрет на транзитные услуги для пассажиров, следующих через международный аэропорт Гонконга из числа лиц, которые за последний 21 день посещали страны группы А", - уточнили в ответ на запрос в пресс-службе воздушной гавани.

К данной категории сейчас относятся около 150 государств, включая США, Японию, Великобританию, Канаду, Австралию, Россию, Казахстан, Украину. В этот список автоматически попадают все страны, на территории которых выявлялся хотя бы один случай заражения омикрон-штаммом.

В аэропорту уточнили, что нововведение о транзите "не затронет пассажиров из других категорий мест, в том числе из материкового Китая и Тайваня".

В настоящее время этот специальный административный район КНР столкнулся с угрозой пятой волны коронавирусной инфекции, связанной с распространением омикрон-штамма. После нескольких месяцев нулевого прироста здесь стали фиксироваться десятки новых локальных случаев заражения, в том числе с неясным источником. Медики отслеживают места перемещений и контакты заболевших, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

С 7 января по распоряжению властей в мегаполисе на две недели закрылись спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18.00 разрешили работать только навынос. С пятницы в городе прекратили очные занятия детские сады и начальные школы. Такие меры впервые принимаются здесь с лета прошлого года.-0-