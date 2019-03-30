Австралия дополнительно направит более $400 млн на укрепление нацбезопасности

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) и федеральная полиция страны получат дополнительное финансирование. В бюджете государства на 2019-2020 годы дополнительно предусмотрены $404,1 млн на укрепление национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Австралии Питера Даттона.

По словам министра, это позволит службам безопасности более успешно выявлять, сдерживать и пресекать террористическую деятельность на территории страны и бороться с транснациональной преступностью, обеспечит более высокую эффективность в борьбе с новыми угрозами. Кроме того, такая финансовая поддержка позволит приобретать и совершенствовать технологии, применяемые для борьбы с киберпреступностью.

Дополнительное финансирование также будет направлено на обеспечение сбора разведданных в зонах военных действий и развитие технологий искусственного интеллекта для ASIO.-0-