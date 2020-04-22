Австралия потратит почти $60 млн на создание стратегического топливного резерва

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное правительство Австралии направит порядка $60 млн на создание стратегического запаса топлива. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на заявление министра энергетики страны Ангуса Тэйлора.

По его словам, правительство намерено воспользоваться рекордно низкими мировыми ценами на топливо для формирования национального стратегического запаса. По сведениям ТАСС, он подчеркнул, что в данный момент Австралия обладает месячным запасом топлива, однако власти намерены обеспечить безопасность страны на случай будущих глобальных сбоев.

На начальном этапе стратегический запас Австралии будет находиться на территории США, поскольку существующие на континенте топливные хранилища заполнены. Совместно с представителями промышленных предприятий изучается возможность строительства новых резервуаров в Австралии. "Расширение внутренних мощностей будет начато как можно скорее", - добавил министр.-0-