Австрия, Чехия, Дания и Норвегия намерены ослабить карантинные меры

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре европейские страны - Австрия, Чехия, Дания и Норвегия - планируют предпринять шаги для ослабления некоторых ограничений, введенных для борьбы с распространением нового коронавируса, сообщает Frequent Business Traveler News.

Снятие ограничений не означает возвращения к привычной жизни, а скорее, говорит о способах сочетания некоторых действий с гарантиями безопасности при пандемии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поэтапном восстановлении экономики страны. В Австрии составлен график поочередного открытия магазинов. При этом будет тщательно отслеживаться количество новых случаев заболевания коронавирусом, и при обнаружении роста правительство обещает вновь вернуться к карантину.

С 14 апреля в Австрии откроются небольшие торговые объекты площадью до 400 м кв, также хозяйственные магазины и садовые центры. Вход в них будет разрешен покупателям в масках, также будет действовать ограничение по количеству одновременно находящихся в них людей.

Чехия отменяет ограничения на поездки для граждан. Также с 14 апреля в дополнение к продуктовым магазинам и аптекам откроются торговые объекты по продаже велосипедов и товаров для хобби.

В Дании с 15 апреля возобновят работу детские сады и школы, что позволит многим родителям вернуться на работу.

В период с 20 по 27 апреля откроются детские сады в Норвегии, а с 27 апреля вернутся к занятиям школьники с первого по четвертый классы.-0-