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02 марта 2021, 16:12

Австрия и Дания будут производить вакцины второго поколения с Израилем

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия и Дания планируют сотрудничество с Израилем для будущего производства вакцин второго поколения, сообщает Reuters.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что считает правильным выбор в пользу совместной централизованной закупки вакцин против COVID-19 для всех стран-членов. Политик заявил, что Европейское агентство лекарственных средств работает слишком медленно, а развитие событий указывает, что при производстве вакцин нового поколения нельзя полагаться только на Евросоюз.

"Поэтому мы должны подготовиться к дальнейшим мутациям и больше не должны зависеть только от ЕС в производстве вакцин второго поколения", - заявил канцлер.

Эту инициативу поддержала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая раскритиковала программу ЕС по вакцинам, и высоко оценила возможность развивать партнерство с Израилем в обозначенном направлении.

На этой неделе Курц и Фредериксен намерены лично посетить Израиль.-0-

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