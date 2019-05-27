Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Австрии выразил недоверие действующему федеральному канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Голосование состоялось сегодня на экстренном заседании Национального совета в Вене, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

За отставку канцлера и его кабинета проголосовали представители Социал-демократической партии Австрии (СПА), которая инициировала голосование, а также Австрийской партии свободы (АПС) и оппозиционной партии "Сейчас".

Это стало первым случаем в послевоенной истории Австрии, когда Национальный совет выразил вотум недоверия канцлеру, отмечается в сообщении на сайте парламента. Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен будет назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.

Как сообщает ТАСС, Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы. Причиной серьезных изменений в австрийском правительстве стал скандал, разразившийся после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В ролике идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Счетная палата потребовала от АПС прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы. В результате министры от АПС ушли в отставку, было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов.-0-