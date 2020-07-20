Автобус с детьми перевернулся в Словакии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе словацкого горнолыжного курорта Доновалы перевернулся автобус, перевозивший детей. В результате пострадали четверо несовершеннолетних и один взрослый, сообщает словацкий портал Aktuality.sk.

Авария произошла днем 20 июля возле села Корытница. Уточняется, что в автобусе находились 27 детей, направлявшихся в оздоровительный лагерь, и трое взрослых. По не выясненным пока причинам транспортное средство съехало с дороги и упало в овраг рядом с обочиной.

На место происшествия оперативно прибыли службы спасения, а также министр образования Словакии Бранислав Грелинг. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их травмы не представляет угрозы для жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняются, начато расследование.-0-