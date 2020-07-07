Автобус со студентами сорвался с моста в Китае, погиб 21 человек

Фото South China Morning Post
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус со студентами сорвался с моста в китайском городе Аньшунь. Как сообщает газета South China Morning Post, 21 человек погиб, 15 доставлены в больницу.
По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус съехал с моста и упал в водоем.
Пока неизвестно, сколько человек находилось в салоне в момент аварии. Водолазы продолжают исследовать водоем.
Местные СМИ сообщают, что пассажирами автобуса были студенты, которые возвращались домой после сдачи гаокао - единого государственного экзамена для поступления в вузы Китая.-0-