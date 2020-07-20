20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы, в результате ДТП погибла женщина 1944 года рождения, сообщает ТАСС.

Автобус следовал по маршруту от улицы Саратовской до улицы Головачева. Около 07.45 по местному времени водитель автобуса врезалась в остановку общественного транспорта.

По данным заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, за рулем автобуса находилась женщина, она не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс водитель автобуса прошла все медицинские проверки и была допущена к работе. "Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь", - отметил он.

По предварительной информации, в результате ДТП также пострадали два человека.-0-