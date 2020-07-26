Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Берлине

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов в Берлине. Авария произошла утром на пересечении улиц Харденбергштрассе и Йоахимшталер-штрассе, сообщает Berliner Zeitung.

Представитель спасательной службы, выехавшей на происшествие, рассказал журналистам издания, что семь человек получили ранения, трое из них - серьезные. Один пострадавший находится в реанимации. Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, был задержан. Расследование причины аварии продолжается.

Впрочем, уже сейчас берлинская полиция подчеркивает, что нет никаких доказательств политических или религиозных мотивов произошедшего.-0-