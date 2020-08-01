Автомобиль въехал в толпу во Франции

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал в толпу перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции - пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Саона и Луара.

"Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна девушка получила серьезные травмы ног, однако ее жизнь вне опасности", - говорится в коммюнике.

По данным регионального издания Le Journal de Saone et Loire, в баре была вечеринка. Один из мужчин покинул заведение, сел в машину и собирался уехать. Когда несколько человек постучали по кузову его машины, он резко сдал назад, сбив находившихся рядом людей, после чего, несмотря на попытки свидетелей не дать выехать ему с парковки, скрылся с места происшествия. Полиция задержала его на дороге в нескольких километрах от бара. Как выяснилось, водитель был пьян.-0-