Азербайджан ужесточит карантин в крупных городах в выходные

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана приняли решение временно ужесточить особый карантинный режим с целью снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его возможных последствий. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Так, с 00.00 6 июня до 06.00 8 июня на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района будет приостановлена деятельность по всем сферам работы, услуг и торговли, а также прекратится движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением передвижения автомобилей специального назначения, аварийной службы, скорой помощи и служебных автомобилей органов. В эти дни населению запрещается покидать места проживания или пребывания, за исключением возникновения ситуации, непосредственно угрожающей жизни и здоровью, в том числе при необходимости получения неотложной медицинской помощи, но лишь посредством скорой медицинской помощи. Также разрешается покидать места проживания или пребывания для участия в похоронах близкого родственника - при получении специального разрешения.

При этом в указанный период будет разрешена деятельность ряда структур и услуг: государственных органов и других организаций, список которых установил Кабинет министров Азербайджана; больниц, учреждений скорой медицинской помощи; учреждений социальных услуг; коммунальных услуг; производства и снабжения электроэнергией; услуг связи и др.

Азербайджан с 24 марта ввел особый карантинный режим, впоследствии он был продлен до 15 июня. С 4 мая власти начали ослаблять меры безопасности, сообщает Reuters.

По состоянию на 4 июня в Азербайджане число зараженных COVID-19 составляет 6 260 человек, умерших - 76 человек. Рекордный уровень заражения был зарегистрирован 3 июня - 325 человек.-0-