Байден предварительно побеждает на выборах президента США

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.

Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, у него теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

Байден откликнулся на эти подсчеты заявлением, в котором объявил о своей победе на выборах.

Трамп в аналогичном заявлении не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.-0-