Штаб Дональда Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа 7 ноября подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что часть поданных там в день выборов бюллетеней не были засчитаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный пресс-релиз штаба.

По утверждению штаба, из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа голоса части избирателей оказались отклонены. "Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей о зафиксированной ошибке и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать на машине зеленую кнопку и не принимать во внимание сообщение об ошибке. В результате машины игнорировали выбор избирателей", - говорится в пресс-релизе.

Штаб Дональда Трампа утверждает, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных происшествий. При этом не уточняется, какое количество голосов оказалось таким образом не учтено. Там полагают, что проблема имела место в больших масштабах. Как поясняется в заявлении, представители республиканца требуют вручную проверить бюллетени, где машины зафиксировали наличие ошибки.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Согласно оценкам CNN и NBC, он уже заручился поддержкой 279 выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. Многие другие СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует.-0-

Байден предварительно побеждает на выборах президента США