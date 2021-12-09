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09 декабря 2021, 08:28

Байден выступает за долгосрочное военное присутствие США в Европе

Джо Байден. Фото AP
Джо Байден. Фото AP

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден выступает за долгосрочное американское военное присутствие в Европе, но не поддерживает идею бесконечных военных оккупаций на Ближнем Востоке и участия Вашингтона в гражданских войнах за рубежом. Об этом заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

По его словам, Байден убежден: чтобы задействовать американские войска за рубежом, должна быть "ясно сформулированная цель, связанная с жизненно важными интересами США в сфере национальной безопасности". С точки зрения нынешнего главы вашингтонской администрации, отметил Салливан, Соединенные Штаты должны применять военную силу таким образом, чтобы можно было поддерживать данную операцию, чтобы она являлась частью "более крупной стратегии, которая не полностью или не слишком сильно зависит" от Пентагона "по сравнению со всеми другими инструментами американской мощи". "Вот так к этому подходит президент. И он считает, что представил аргументы в пользу долгосрочного присутствия американских войск в Европе, которое способствовало предотвращению нападения на какую бы то ни было страну НАТО, территориальное нападение на любую страну НАТО в Европе со времени основания Североатлантического альянса", - сказал на онлайн-форуме издания "Дифенс уан" Салливан. Кроме того, согласно изложенной им информации, Байден находит "важным для поддержания мира и стабильности размещение войск США в регионах Индийского и Тихого океанов оперативно эффективным способом". Это требуется и "в свете растущего вызова со стороны Китая", уверен Салливан.

Однако, подчеркнул он, на Ближнем Востоке Соединенным Штатам не нужна "бесконечная, бессрочная военная оккупация с целью перестройки других обществ", необходимы лишь "точечные операции с партнерами по уничтожению террористов и поддержке друзей в данной части земного шара".

Как отметил советник президента, Байден полагает, что в США имеется прочная двухпартийная поддержка такого курса. "Он продолжит реализацию стратегии национальной безопасности, опираясь на описанную предпосылку", - заверил Джейк Салливан.

Комментируя завершение американской военной операции в Афганистане, он сообщил, что, на взгляд Байдена, войска США находились в этой южноазиатской стране в том числе для "поддержания политической стабильности", что это была "центральная часть" многолетней американской кампании.

По версии Джейка Салливана, в Ираке и Сирии США сохраняют силы "для решения антитеррористических задач". "Однако относительно идеи, заключающейся в том, что США будут принимать участие в войне, в гражданской войне в другой стране, рассматривая в качестве миссии то, что включает антитеррор, но превосходит его, президент пришел к выводу, что эта эпоха должна завершиться", - добавил представитель Белого дома.-0-

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